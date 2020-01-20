برشلونة يرد على ريال مدريد بصفقة جديدة

أعلن نادي برشلونة عن ضمه صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عقب ساعات من إعلان ريال مدريد ضم البرازيلي رينيار من فلامنغو.

وضم بطل الدوري الإسباني، المهاجم الألباني راي ماناي قادما من ألباسيتي في صفقة كلفت النادي 700 ألف يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات مستقبلية وفقا لأداء اللاعب.

ويمتد عقد ماناي مع برشلونة حتى يونيو/حزيران 2023، بشرط جزائي 50 مليون يورو.

❗ [ÚLTIMA HORA] Rei Manaj, nou jugador del FC Barcelona#ForçaBarça 🔵🔴https://t.co/yLzPRTjqzD — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) January 20, 2020

ومن المقرر أن ينضم ماناي صاحب الـ22 عاما لقائمة برشلونة ب ليرتدي الرقم 22، ويشارك في مركز المهاجم.

يذكر أن ماناي سبق له اللعب لأندية إنتر وبيسكارا وبيزا في إيطاليا، كما أعير لغرناطة، قبل أن ينضم لألباسيتي عام 2018.

وسجل ماناي 10 أهداف في 41 مباراة خاضها بقميص ألباسيتي المتواجد في القسم الثاني الإسباني، كما خاض 11 مباراة دولية سجل خلالها ثلاثة أهداف.