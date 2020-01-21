السفر إلى القمر وتناول الشوكولاتة وعدم العض... أغرب البنود في تعاقد لاعبي كرة القدم مع أنديتهم

دائما ما تحتوي عقود لاعبي كرة القدم مع أنديتهم على بنود يحاول كل طرف ضمان حقوقه بها، إلا أن الأمر في بعض الأحيان لا يخلوا من الغرابة والطرافة.

نشر موقع "ذا أثلتيك" الرياضي، تقريرا عن أكثر البنود غرابة في عقود اللاعبين، نعرضها فيما يلي.

البداية كانت مع ستيفان شفارتز، وهو لاعب سويدي كان يمارس كرة القدم في أوائل الألفينات، وكان يتمنى يوما ما أن يسافر إلى القمر، وخلال صفقة انتقاله من فالنسيا الإسباني إلى سندرلاند الإنجليزي، علم المدير التنفيذي للأخير بالأمر، وقرر وضع بند في عقده يمنع اللاعب من السفر خارج الكرة الأرضية.

النجم البرازيلي الأسطوري رونالدينيو، قبل إتمام انتقاله إلى فلامينغو أحد أكبر أندية البرازيل، اشترط وجو بند في عقده يسمح له بالسهر وحضور الحفلات ليلتين أسبوعيا.

الفتى الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي، مع انضمامه إلى ليفربول قرر مسؤول النادي أن يتضمن تعاقدهم معه على بند يحصل اللاعب بموجبه على مليون جنيه إسترليني مكافأة في حال حصوله على 3 بطاقات حمراء كحد أقصى خلال الموسم.

عقد برشلونة بطل "الليغا" مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، يتضمن بندا يمنعه من "عض" أي لاعب.

لاعب ليفربول خلال حقبة التسعينيات، ستيج إند بورنباي، كان يحب ممارسة رياضة التزلج، مما دفع ليفربول لوضع بند في عقده يمنعه من هذا الأمر حتى لا يتعرض للإصابات.

وذكر التقرير أن أحد أندية الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي، لم يتم ذكر النادي أو اسم اللاعب، وضع بندا في عقد لاعب يعلن فيه أنه لن يتحمل تكلفة تناول اللاعب لنوع شوكولاتة سويسرية فاخر، بسبب شراهة اللاعب في تناولها كلما تواجد في أي فندق مع بعثة الفريق.

المدافع الألماني الدولي جيروم بواتنج عند انضمامه لمانشستر سيتي، اشترط على النادي تحمل تكاليف النقل والتأمين الصحي لكلبه من ألمانيا إلى إنجلترا.