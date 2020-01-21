مصر... قيد أكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم

وأشار الاتحاد المصري، وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، إلى أنه قيد اللاعب، عز الدين بهادر، 75 عاما، ضمن فريق نادي 6 أكتوبر، بأندية القسم الثالث، خلال فترة القيد الشتوية الجارية، ليكون أكبر لاعب محترف في العالم.
ويستعد عز الدين بهادر لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، في حال بدء مشاركاته مع فريق 6 أكتوبر.
محترف في الدوري المصري بعمر الـ 75 عامًا 📝— Yallakora (@Yallakoranow) January 21, 2020
قرر الاتحاد المصري اليوم بقيد عز الدين بهادر 75 عامًا ليصبح أكبر محترف بالعالم والذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث. 💪
سيدخل عز الدين موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته في المباريات.🙏 pic.twitter.com/77GKBsqNzM
ولكي يتم اعتماد بهادر، أكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم، ينبغي أن يتواجد اللاعب بشكل كامل في مباراتين على الأقل مع فريقه 6 أكتوبر، ليتم تسجيله رسميا من قبل موسوعة غينيس.
لكسر رقم لاعب إسرائيلي. رجل مصري في سن الـ 75 بصدد دخول موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة قدم في العالم.🇪🇬💪— FilGoal (@FilGoal) January 17, 2020
موسوعة جينيس ستحضر في منتصف شهر فبراير وتشترط خوضه مباراتين رسميتين كاملتين لتحطيم الرقم 🥇 pic.twitter.com/O8ruyWiKz0
وأشار وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات للصحيفة إلى أن اللاعب ذا الـ75 عاما، حضر بنفسه مع مسؤولي نادي 6 أكتوبر من أجل التوقيع على عقود انتقاله رسميا.
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