مصر... قيد أكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني، قيد أكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم.

وأشار الاتحاد المصري، وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، إلى أنه قيد اللاعب، عز الدين بهادر، 75 عاما، ضمن فريق نادي 6 أكتوبر، بأندية القسم الثالث، خلال فترة القيد الشتوية الجارية، ليكون أكبر لاعب محترف في العالم.

ويستعد عز الدين بهادر لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، في حال بدء مشاركاته مع فريق 6 أكتوبر.

محترف في الدوري المصري بعمر الـ 75 عامًا 📝

قرر الاتحاد المصري اليوم بقيد عز الدين بهادر 75 عامًا ليصبح أكبر محترف بالعالم والذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث. 💪

سيدخل عز الدين موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته في المباريات.🙏 pic.twitter.com/77GKBsqNzM — Yallakora (@Yallakoranow) January 21, 2020

​ولكي يتم اعتماد بهادر، أكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم، ينبغي أن يتواجد اللاعب بشكل كامل في مباراتين على الأقل مع فريقه 6 أكتوبر، ليتم تسجيله رسميا من قبل موسوعة غينيس.

لكسر رقم لاعب إسرائيلي. رجل مصري في سن الـ 75 بصدد دخول موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة قدم في العالم.🇪🇬💪



موسوعة جينيس ستحضر في منتصف شهر فبراير وتشترط خوضه مباراتين رسميتين كاملتين لتحطيم الرقم 🥇 pic.twitter.com/O8ruyWiKz0 — FilGoal (@FilGoal) January 17, 2020

​وأشار وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات للصحيفة إلى أن اللاعب ذا الـ75 عاما، حضر بنفسه مع مسؤولي نادي 6 أكتوبر من أجل التوقيع على عقود انتقاله رسميا.