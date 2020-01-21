الاتحاد الإنجليزي يصدر قرارا بشان واقعة أثارت جدلا في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارا بشان واقعة أثارت جدلا في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التي أقيمت، الأحد، ضمن مبارايات الأسبوع الـ 23 من البريميرليغ.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي وجه تهمة رسمية إلى مانشستر يونايتد بسبب الاعتراض غير اللائق الصادر من جانب اللاعبين تجاه حكم المباراة.

وجاء في بيان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم: "تم اتهام فريق مانشستر يونايتد بانتهاك القاعدة FA E20 (أ)، ويُزعم أن النادي فشل في السيطرة على لاعبيه بعد الاعتراض غير اللائق خلال الدقيقة 26 من المباراة التي أقيمت في الدوري الممتاز ضد ليفربول يوم الأحد، ومانشستر يونايتد لديه حتى يوم الخميس (23/1/20) لتقديم رد".

وخلال المباراة التي جمعت بين ليفربول ومانشستر يونايتد، سجل فيرمينو هدفا بعدما تسلم الكرة من فان دايك مدافع الريدز الذي تداخل على الكرة مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واعترض لاعبو يونايتد على احتساب الهدف بداعي الخطأ على فان دايك، وأكدت تقنية الفيديو أحقية الشياطين الحمر في إلغاء الهدف ليقرر كريج باوسون حكم المباراة إلغاء الهدف.

وبناء عليه، وجه الاتحاد الإنجليزي تهمة سوء السلوك للاعبي مانشستر يونايتد.

وواصل ليفربول مسيرته الخالية من الهزيمة في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز مانشستر يونايتد بنتيجة (2-0) عن فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و93 من عمر المباراة.

وبات ليفربول الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على جميع فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

واقترب الريدز من التتويج باللقب، حيث يهيمن الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.