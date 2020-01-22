صنعه أليسون وسجله صلاح... مدرب ليفربول يكشف سرا بشأن الهدف الثاني في مرمى يونايتد

كشف يورغن كلوب أن الكرة المشتركة بين أليسون بيكر ومحمد صلاح، التي أسفرت عن الهدف الثاني أمام مانشستر يونايتد، جاءت بعد تدريب استمر 18 شهرا.

وبات أليسون أول حارس مرمى يصنع هدفا في الدوري الإنجليزي، منذ فعلها بيبي رينا مع فيرناندو توريس في 2001.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء وولفرهامبتون: "صلاح كان على حدود منطقة جزائنا عندما لُعبت الركلة الركنية لمانشستر يونايتد. كان صلاح أول من شاهد أنه غير متسلل، ولذلك ركب دراجته وانطلق عندما مرر أليسون الكرة له".

وتابع المدرب الألماني: "الثنائي يعرف بعضه بعضا لفترة أطول مما نعرفهم نحن، لقد لعبا سويا في روما. منذ اليوم الأول لوجودهما هنا، يطلب صلاح مثل هذه الكرات، ويريد أليسون أن يلعب مثل هذه الكرات، لكن لم يكن لدينا الكثير من المناسبات للقيام بذلك، لأن الخصم يؤمن دفاعه".

وأتم يورغن كلوب: "كان الاحتفال بالهدف رائعا. أليسون هو أول من وصل لصلاح. لقد جاء الهدف في اللحظات الأخيرة من اللقاء، واعتقد البعض أنه من الصعب للغاية الركض إلى هناك ولكن كان لديه كل القوة اللازمة لفعل ذلك".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول على ضيفه بهدفين دون رد، موسعا الفارق بينه على الصدارة وبين أقرب ملاحقيه إلى 16 نقطة.