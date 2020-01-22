لكمات وركلات ومقاعد متطايرة... شاهد مشاجرة عنيفة في مباراة لكرة سلة بأمريكا

نشبت مشاجرة عنيفة بين فريقي كرة سلة في ولاية كنزاس، داخل الملعب.

وبدأت المشاجرة بخلاف بين اللاعبين دجوان جوردون وسيلفيو دي سوزا، بعدما طرح الأول الأخير أرضا.

Benches emptied at the end of the Kansas State-Kansas game. pic.twitter.com/zWv46h3RJC — ESPN (@espn) January 22, 2020

وتدخل أفراد الفريقين لتزداد المشاجرة اشتعالا، قبل أن يتمكن طاقم التدريب ورجال الأمن من السيطرة على الموقف، ليتم طرد خمسة لاعبين.

Kansas' Silvio De Sousa has been suspended indefinitely after the bench-clearing brawl vs. Kansas State. pic.twitter.com/X2xjYJfYvb — Bleacher Report (@BleacherReport) January 22, 2020

ومن جانبه قال بيل سيلف مدرب جايهوكس: "حسنا. ما حدث محرج للغاية. ليس شيئا يجب أن تفخر به. ما حدث أظهر علامات غاية في التدني على عدم النضج والأنانية".