تركي آل الشيخ يرد على بيان الأهلي

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بشكل سريع على البيان الذي نشره النادي الأهلي المصري، بشأن رئاسته الشرفية للنادي.

وقال آل الشيخ: "الأخ الغالي محمود الخطيب ومجلس إدارته المحترم، آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة وجمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف".

وتابع "واليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين على عشق كيان الأهلي العظيم والذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير ولكن مسؤولية أكبر ولا مجال للوقيعة مرة أخرى".

وأضاف "وإلى جماهير الأهلي الوفية يسعدني الانضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي وبما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية. ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم".

وكان تركي آل الشيخ قد نشر بيان في وقت سابق، يعلن فيه أنه إلى الآن لم يصله رد رسمي من النادي الأهلي على استقالته من الرئاسة الشرفية، والتي تقدم بها منذ عام ونصف.

ورد الأهلي على استفسار تركي آل الشيخ بيان جاء فيه "إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالما لوطنه وأهله وكل محبيه".

وأضاف البيان "تؤكد إدارة الأهلي أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة".

وأكمل البيان "النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ. كما أن تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته".

وأتم بيان الأهلي "ولقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرا بين محمود الخطيب رئيس النادي، وتركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة".