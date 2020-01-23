نيمار يمرر الكرة بـ"مؤخرته"... فيديو

لفت نجم المنتخب البرازيلي ونادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، نيمار، الأنظار في لقاء فريقه أمام "ريمس" في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية يوم أمس الأربعاء.

إذ قام البرازيلي بحركة مرر فيها الكرة إلى أحد زملائه مستخدما "مؤخرته".

Nouveau geste technique inventé par Neymar #PSGpic.twitter.com/JFCPf8LZhY — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 22, 2020

وأشعلت التمريرة التي قام بها البرازيلي مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الساخر والمعجب بمهارات البرازيلي الذي أثار الكثير من حبر الصحافة حول رغبته في الرحيل صيف العام العام الماضي إلى برشلونة.

يذكر بأن البرازيلي ساهم بصناعة أهداف فريقه الذي استطاع التأهل لنهائي البطولة لمواجهة نادي أولمبيك ليون.