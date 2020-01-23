صحيفة: أوباميانغ يقول لبرشلونة "نعم"

أعطى الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، الضوء الأخضر لانتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني وفقاً لتقارير صحفية، اليوم الخميس.

وبحسب مانقلته صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" المقربة من أروقة النادي الكتالوني، فإن النجم الغابوني رد على برشلونة بـ "نعم".

وأوضحت الصحيفة أنه بناءً على هذه الصعوبات، ستركز إدارة برشلونة على إمكانية ضم اللاعب مجانًا، عندما ينتهي عقده في صيف 2021.

لكن الصحيفة عادت لتؤكد أن الأمر لن يكون بهذه السهولة، إذ أن النادي اللندني متمسك به بشدة، حيث يعاني آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، و يحتل المركز العاشر، برصيد 30 نقطة.

وأضافت "إل موندو ديبورتيفو": "بصفته قائداً لآرسنال، أوباميانغ لا يمكنه الضغط على النادي من أجل الرحيل، لكن إذا أعلن رغبته سيضع الغانرز في مشكلة كبيرة".

يذكر أن برشلونة يبحث عن مهاجم مميز، لتعويض النجم الأوروغواني لويس سواريز، الذي سيغيب عن الملاعب، على الأقل، حتى آيار المقبل، حسب ماذكر النادي على الموقع الرسمي بسبب خضوعه لعمل جراحي الشهر الماضي.