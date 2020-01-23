بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (2-1)

وافتتح التسجيل للريدز جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة برأسية صاروخية، ولكن راؤول خيمينيز عادل النتيجة في الدقيقة 51 من زمن اللقاء.
When Firmino heard about Liverpool interest for Werner #WOLLIVpic.twitter.com/ErbP7ULjiK— SosoLIV #6 (@SosoLIV6) January 23, 2020
وشهد اللقاء خروج السنغالي ساديو ماني مصابا، ومشاركة الياباني مينا مينو للمرة الأولى بقميص الريدز.
Golazo del mexicano Raúl Jiménez #WOLLIV 1-1 pic.twitter.com/tBhforKX8Y— Boca Jrs Gol (@BocaJrsGol) January 23, 2020
وفي الدقيقة 84 من زمن اللقاء، تمكن البرازيلي فريمينو من تسجيل الهدف القاتل لصالح ليفربول.
Goal....Henderson #WOLLIV pic.twitter.com/vJ28yIhph4— Awang Sharolnizam (@AwangSha91) January 23, 2020
وبذلك الفوز يستمر ليفربول في تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 34 نقطة.
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