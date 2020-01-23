بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (2-1)

أكمل فريق ليفربول، مساء اليوم الخميس 23 يناير/كانون الثاني، قطار الانتصارات بفوزه الصعب أمام مضيفه وولفر هامبتون، بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة الـ24 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وافتتح التسجيل للريدز جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة برأسية صاروخية، ولكن راؤول خيمينيز عادل النتيجة في الدقيقة 51 من زمن اللقاء.

When Firmino heard about Liverpool interest for Werner #WOLLIVpic.twitter.com/ErbP7ULjiK — SosoLIV #6 (@SosoLIV6) January 23, 2020

​وشهد اللقاء خروج السنغالي ساديو ماني مصابا، ومشاركة الياباني مينا مينو للمرة الأولى بقميص الريدز.

Golazo del mexicano Raúl Jiménez #WOLLIV 1-1 pic.twitter.com/tBhforKX8Y — Boca Jrs Gol (@BocaJrsGol) January 23, 2020

​وفي الدقيقة 84 من زمن اللقاء، تمكن البرازيلي فريمينو من تسجيل الهدف القاتل لصالح ليفربول.

​وبذلك الفوز يستمر ليفربول في تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 34 نقطة.