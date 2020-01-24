اليابانية أوساكا تودع "أستراليا المفتوحة" للتنس

ودعت اليابانية ناعومي أوساكا، حاملة اللقب، منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الجمعة، بهزيمتها غير المتوقعة 6-3 و6-4 أمام الأمريكية الصاعدة كوكو جوف في الدور الثالث.

وبهذا أصبحت أوساكا (22 عاما) ثالث لاعبة سبق لها التتويج بلقب البطولة الكبرى تودع المنافسات في النسخة الحالية، اليوم.

وخرجت الأمريكية المخضرمة، سيرينا وليامز، بطلة 2017 والدنمركية كارولين وزنياكي المتوجة باللقب في 2018 في وقت سابق اليوم.

وكانت جوف (15 عاما) خسرت وبسهولة 6-3 و6-صفر أمام أوساكا في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، لكنها نجحت اليوم في تجنب تكرار الهزيمة أمام اللاعبة اليابانية التي ارتكبت عددا من الأخطاء لتحصل اللاعبة الأصغر سنا على فرصة لكسر إرسال حاملة اللقب في منتصف المجموعة الأولى وتفوز بها.

وتكررت أخطاء اللاعبة اليابانية في المجموعة الثانية لتتمكن جوف من حسم الفوز بعد 67 دقيقة فقط وتضمن الاستمرار في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم، في أول مشاركة لها فيها.

واحتفلت جوف بالفوز بإطلاق صيحة مدوية تجاه فريقها التدريبي قبل التوجه لتلقي التهنئة من منافستها اليابانية.

وكانت جوف فازت على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، التي سبق لها التتويج سبع مرات في البطولات الأربع الكبرى، في الدور الأول في ملبورن بارك في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وستلتقي جوف في الدور الرابع (دور 16) مع مواطنتها صوفيا كينين المصنفة 14 أو مع الصينية تشانغ شواي.

وقالت جوف في ملعب رود ليفر أرينا بعد الفوز "بصراحة (لا أصدق) كيف تسير حياتي. فقبل عامين خسرت في الدور الأول في بطولة الناشئات. والأن أنا هنا. هذا جنوني".

ولا تزال جوف طالبة وعن ذلك تقول "المدرسون في مدرستي يمنحوني بعض الوقت نظرا للظروف الحالية التي أعيشها... وهم يتسامحون معي عندما أتأخر في أداء واجباتي الدراسية المطلوبة مني".