هداف الفريق السابق: مانشستر يونايتد آخر فريق يرغب اللاعبون الكبار بالانتقال إليه

قلل نجم مانشستر يونايتد السابق، البلغاري ديمتري برباتوف، من احتمالية توقيع "الشياطين الحمر" أي صفقات كبرى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال برباتوف، في تصريحات نقلها موقع "غول" الرياضي العالمي: "مانشستر يونايتد حاليا آخر نادي يمكن أن يفكر أي لاعب كبير بالانضمام له".

وتابع قائلا "منذ وقت قريب كان حلم أي لاعب في العالم أن ينضم إلى تشكيلة مانشستر يونايتد ، لكن حاليا الأمر بات صعبا بصورة كبيرة".

واستمر مهاجم مانشستر يونايتد السابق "الجزء المحزن حاليا، هو أن مانشستر يونايتد بات عليه أن يقنع أي لاعب بجدوى انتقاله إلى الفريق، خاصة وأن الفريق لا توجد فيه مغريات بسبب نتائجه الهزيلة حاليا".

واستدرك "في الماضي كان عليك فقط أن تقول اسم مانشستر يونايتد، وكان اللاعب يسأل متى يمكنني التوقيع، ولكنك الآن تسأل عدد كبير من اللاعبين تجد أن النادي بات آخر مكان يرغبون في الذهاب إليه".

وقال برباتوف: "هذا أمر محبط حقًا، وهذا يظهر كيف تضرر الفريق كثيرا بهبوط النتائج في الفترة الماضية".

ويواجه مانشستر يونايتد صعوبات في عقد صفقات كبرى في فترة الانتقالات الشتوية، رغم جاجته إليها بسبب الإصابات الكبرى التي يعاني منها".

وقال أوليغر سولسكاير، في وقت سابق، إن الفريق يحتاج إلى 5 أو 6 لاعبين على الأقل لتعويض الإصابات والغيابات العديدة في تشكيلة مانشستر يونايتد.

وتشير تقارير إلى أن تعاقد مانشستر مع لاعب خط وسط سبورتنغ لشبونة، برونو فرنانديز، ليس كافيا، وحتى الصفقة المرتقبة، انتقال ماتياس فيسينو من إنتر ميلان، ليست بالصفقة الكبرى التي تنتظرها جماهير أولد ترافورد.

وتلمح تقارير أخرى إلى أن مانشستر يونايتد قد يفقد خدمات هدافه المصاب ماركوس راشفورد، الذي قد ينتقل إلى اللعب في الدوري الأمريكي.

وربما لم يصبح أمام مانشستر يونايتد إلا التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني المخضرم، كارلوس تيفيز 35 عاما، ولو على سبيل الإعارة، والذي يلعب حاليا لفريق بوكا جونيو الأرجنتيني.

ويبدو أن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد مضطر لتلك الصفقة لتعويض النقص العددي، رغم أنها قد تثير سخط الجمهور، بسبب وصفها لكارلوس تيفيز بـ"الخائن الأكبر"، لأنه قرر قبل 11 عاما ترك الشياطين الحمر والانتقال إلى الجار اللدود مانشستر سيتي.