غوارديولا يطالب بتعديل على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

طالب بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بإلغاء المباريات المعادة لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل يومين من مباراة الجولة الرابعة مع فولهام، خشية تضرر لاعبيه من ضغط المبارايات المتلاحقة.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الإسباني سبق أن رحب بفكرة إلغاء كأس الرابطة كوسيلة لتخفيف الضغط عن اللاعبين، رغم أن فريق مانشستر سيتي فاز بهذه البطولة في آخر موسمين، وتأهل إلى نصف نهائي هذا الموسم حيث يلاقي مانشستر يونايتد الأربعاء.

وبالعودة للحديث عن إعادة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، سيكون جدول منافسات مانشستر سيتي أكثر ازدحامًا حال تعادل مع فريق فولهام، وهو ما يستدعي إعادة المباراة، لذا يقترح غوارديولا إلغاء هذه القاعدة.

وقال غوارديولا: "الشيء الجميل في هذا البلد، هو كيفية الحفاظ على التقاليد، مع ذلك، يمكن إدخال بعض الأشياء الجديدة لجعل المسابقات أجمل، لكن التقاليد مسيطرة، ليس فقط في الرياضة، ولكن في الثقافة والمجتمع وهذه ميزة أحبها".

وتابع: "سيتم لعب بطولتي كأس رابطة الأندية والاتحاد الإنجليزي، لكن ربما يمكننا إلغاء إعادة المباريات، أحاول أن أكون صادقًا في الإجابة عن الأمر، لكن لا أفكر في ما يتعين على الاتحاد فعله، إنه ليس من شأني".