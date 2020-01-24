منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنهائي أمم أفريقيا ويقترب من أولمبياد طوكيو

تأهل المنتخب المصري لكرة اليد لنهائي كأس أمم أفريقيا، عقب هزيمته لمنتخب الجزائر، اليوم الجمعة.

وفاز منتخب مصر على نظيره الجزائري، بنتيجة 30-27، لتضمن له النتيجة التأهل لنهائي أمم أفريقيا، ويكون على بعد خطوة من التأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وحسم منتخب "الفراعنة" الشوط الأول في المباراة، بفارق هدف وحيد (15) – (14)، قبل أن يتفوق "رفاق أحمد الأحمر" في الشوط الثاني، ويكسروا الصمود الجزائري.

وينتظر منتخب مصر في النهائي، الفائز من مواجهة تونس أمام أنغولا، من أجل مواجهته، بعد غد الأحد، في نهائي البطولة الأفريقية.

ويسعى منتخب مصر للفوز بالبطولة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة، إذ يصل الفائز بالبطولة الأفريقية مباشرة إلى طوكيو 2020، بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل.

وانطلقت النسخة الـ24 لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، بتونس، وتستمر حتى يوم 26 من الشهر نفسه، بمشاركة 16 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتعد هذه النسخة من البطولة ذات أهمية قصوى، إذ سيتأهل بطل أمم أفريقيا مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، بينما سيشارك وصيف البطولة في الملحق المؤهل إلى الأوليمبياد، كما أن البطولة مؤهلة لكأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر عام 2021.