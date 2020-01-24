تفاصيل إصابة نجم الزمالك أشرف بن شرقي... فيديو

كشف مصدر بنادي الزمالك المصري تفاصيل إصابة لاعب الفريق، أشرف بن شرقي، التي تعرض لها قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة.

وبحسب موقع "كورة"، قال المصدر إن "بن شرقي تعرض لإصابة في العضلة الضامة، خلال عملية الإحماء".

وأوضح أنه "سيخضع لأشعة واختبار طبي، لتحديد فترة غيابه عن المستطيل الأخضر".

وتعادل الزمالك مع مازيمبي سلبيا، مساء اليوم، في خامس جولات المجموعة الأولى، بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب السلام بالقاهرة.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثامنة في المركز الثاني للمجموعة، فيما رفع رصيد مازيمبي للنقطة الـ11 في المركز الأول.

هذه نتيجة ضمنت صدارة الفريق الكونغولي للمجموعة الأولى، فيما تجعل الزمالك بحاجة لعدم فوز بريميرو دي أوجوستو على زيسكو غد السبت لضمان التأهل إلى الدور المقبل رسميا.

ويرتبط الزمالك بخوض مباريات مهمة، خلال الشهر المقبل، على رأسها لقاء الترجي التونسي في السوبر الأفريقي، والأهلي في كأس السوبر المصري.