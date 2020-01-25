مقاتل "يو إف سي" يصارع امرأتين ويفوز... فيديو

وافق مقاتل الفنون القتالية المختلطة الأمريكي، غرانت داوسون، على مصارعة صديقته المقاتلة إيلي ويغمان وصديقتها المقاتلة لورا سانكو.

ونشرت سانكو مقطع الفيديو على حسابها، حيث يظهر داوسون وهو يبارز امرأتين ويفوز.

وعلقت سانكو على الفيديو: "لقد قال غرانت أنه يستطيع هزيمتنا... وكان على صواب!".

UFC FW @dawsongrant20y1 said he could beat his girlfriend and fellow atomweight Elle Wagman and me at the same time in a grappling match ...turns out he was right 😂🤣🤣...(2/2) pic.twitter.com/avvxZMdLFZ — Laura Sanko (@laura_sanko) January 23, 2020

ويشارك داوسون في بطولة "يو إف سي" وحقق الأمريكي 14 انتصارا بينما هزم مرة واحدة فقط وفقا لحكام "إم إم إيه".

ولم تشارك صديقته ويغمان في أي مبارزة بعد، لكن فازت في مبارزة للهواة مرة وخسرت أخرى.