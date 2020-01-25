بالفيديو... هدف فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا

نجح فريق الهلال السوداني خارج ملعبه في خطف انتصار قاتل من بلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف في مباراة الجولة الخامسة.

هدف فوز الهلال جاء في الوقت القاتل في الدقيقة 85 عن طريق محمد موسى.

ورفع الهلال رصيده للنقطة 9 من 5 مباريات متساوياً مع النجم في الرصيد لكن من 4 مباريات، بينما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط، وأخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي المصري نظيره النجم الساحلي في القاهرة مساء غدا الأحد بختام مباريات الجولة الخامسة.

ومن المنتظر أن يخرج الأهلي في الجولة السادسة لملاقاة الهلال بملعب الأخير، بينما يستضيف النجم الساحلي نظيره بلاتينيوم.