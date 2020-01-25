أهداف مباراة فالنسيا وبرشلونة 2-0 في الدوري الإسباني... فيديو

وسجل أهداف فالنسيا، جوردي ألبا لاعب برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وماكسي جوميز في الدقيقة 77.
Goal #valenciabarca 1-0 pic.twitter.com/MLUoeCbczX— Live Stream Football (@LiveX777) January 25, 2020
وبهذه الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الليغا مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة ملاحقه ريال مدريد مع بلد الوليد ضمن منافسات نفس الجولة.
Goal #ValenciaBarça 2-0— Live Stream Football (@LiveX777) January 25, 2020
pic.twitter.com/K6KCRjMSvQ
في المقابل، رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.
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