أهداف مباراة فالنسيا وبرشلونة 2-0 في الدوري الإسباني... فيديو

حقق فالنسيا انتصارا مستحقا بنتيجة (2-0) على ضيفه برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليغا.

وسجل أهداف فالنسيا، جوردي ألبا لاعب برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وماكسي جوميز في الدقيقة 77.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الليغا مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة ملاحقه ريال مدريد مع بلد الوليد ضمن منافسات نفس الجولة.

في المقابل، رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.