لأول مرة.. لاعبة عربية تتأهل لدور الـ8 في "أستراليا المفتوحة" للتنس

وكانت جابر هزمت كارولين وزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا في الدور السابق لتنتهي مسيرة اللاعبة الدنمركية في ملاعب التنس بعد أن سبق وأعلنت الاعتزال بعد أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.
التونسية أُنس جابر تتأهل لأول ربع نهائي لها في استراليا بعد الفوز على الصينية وانغ بمجموعتين مقابل لا شيء— Australian Open 2020 (@Tennis_Videos20) January 26, 2020
نقطة المباراة وفرحة اللاعبة مع الجمهور pic.twitter.com/9KAZvcVM8v
واليوم فاجأت جابر الجمهور في ملعب مارجريت كورت بتألقها من خلال تنوع مهاراتها وقوة الأداء لتحسم المباراة في 77 دقيقة.
في المجموعة الأولى حاولت كل لاعبة الحفاظ على إرسالها وتعرضت كل منهما لكسر مبكر لإرسالها قبل أن تحسم اللاعبة التونسية المجموعة بضربة أمامية بعد التعادل.
وتراجع أداء اللاعبة الصينية بصورة لافتة في المجموعة الثانية بعد تعرضها لكسر الإرسال مرتين لتحسم جابر المباراة بضربة أمامية مرة أخرى.
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