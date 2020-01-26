لأول مرة.. لاعبة عربية تتأهل لدور الـ8 في "أستراليا المفتوحة" للتنس

فازت التونسية أنس جابر على الصينية وانغ قيانغ 7-6 و6-1 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، لتصبح أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية في البطولات الأربع الكبرى.

وكانت جابر هزمت كارولين وزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا في الدور السابق لتنتهي مسيرة اللاعبة الدنمركية في ملاعب التنس بعد أن سبق وأعلنت الاعتزال بعد أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

التونسية أُنس جابر تتأهل لأول ربع نهائي لها في استراليا بعد الفوز على الصينية وانغ بمجموعتين مقابل لا شيء



نقطة المباراة وفرحة اللاعبة مع الجمهور pic.twitter.com/9KAZvcVM8v — Australian Open 2020 (@Tennis_Videos20) January 26, 2020

​واليوم فاجأت جابر الجمهور في ملعب مارجريت كورت بتألقها من خلال تنوع مهاراتها وقوة الأداء لتحسم المباراة في 77 دقيقة.

في المجموعة الأولى حاولت كل لاعبة الحفاظ على إرسالها وتعرضت كل منهما لكسر مبكر لإرسالها قبل أن تحسم اللاعبة التونسية المجموعة بضربة أمامية بعد التعادل.

وتراجع أداء اللاعبة الصينية بصورة لافتة في المجموعة الثانية بعد تعرضها لكسر الإرسال مرتين لتحسم جابر المباراة بضربة أمامية مرة أخرى.