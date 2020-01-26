بنزيما يحمل آمال الملكي من أجل صدارة الدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد إلى ملعب جوسيه زورييلا في مدينة بلد الوليد حيث يحل نادي ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فريقها.

وتأتي أهمية المواجهة أنها تأتي بعد تعثر برشلونة يوم أمس وخسارته أمام مضيفه فالنسيا في الميستايا بهدفين مقابل لا شيء.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في الجولة 21، واستغلال سقوط منافسه، والانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني.

ويعلم جيداً مدرب الفريق الفرنسي، زين الدين زيدان، أن المباراة لن تكون سهلة، وعليه أن يقدم كل ما بوسعه مع فريقه في هذا اللقاء أمام فريق اعتاد أن يقدم مباريات متميزة أمام الملكي المدريدي، كان آخرها مباراة الذهاب بين الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، سجل للريال كريم بنزيما ونافارو لبلد الوليد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن التشكيلة المتوقعة تحمل أخبار عودة ناتشو أساسياً، مع رباعي خط الوسط كاسيميرو ومودريتش وفافيردي وكروس، ليشارك إيسكو قائد الفريق بنزيما في خط الهجوم.

ويغيب عن ريال مدريد في المواجهة، اللاعب الويلزي جاريث بيل بسبب الإصابة، التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد أونيونيستاس سالامانكا قبل بضعة أيام.

ورغم عودة كل من إيدين هازارد وسيرجيو راموسو أسينسيو إلى التدريبات، فإنه من المرجح عدم مشاركتهما في المباراة حتى يصلا إلى اللياقة البدنية الكاملة.

وقد غاب هازارد عن المباريات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما تعرض للإصابة في مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يوجد في لقاء الديربي ضد أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في 2 فبراير/شباط القادم.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الليجا برصيد 43 نقطة، بينما يقبع بلد الوليد في المركز الـ 15 بـ 22 نقطة.