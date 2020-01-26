ديوكوفيتش يلحق بالكبار إلى دور الثمانية في ملبورن

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة، أثبت ديوكوفيتش (32 عاما) الفائز بلقب البطولة سبع مرات أنه بالفعل المرشح الأقوى في نسخة العام الحالي لأولى البطولات الأربع الكبرى للموسم بعد فوزه على المصنف 14 شوارتزمان بعد أقل قليلا من ساعتين في ملعب رود ليفر أرينا وفي حضور رود ليفر نفسه.
We're not D-joking 🃏@DjokerNole advances to the final 🎱for the 11th time, def. Diego Schwartzman 6-3 6-4 6-4.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020
Milos Raonic awaits.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/e4mcMrUMJG
وكسر اللاعب الصربي إرسال المنافس ليتقدم 5-3 قبل أن يحسم سريعا المجموعة الأولى ثم كسر إرسال شوارتزمان من جديد في بداية المجموعتين التاليتين ونجح في التصدي لمحاولات اللاعب الأرجنتيني للعودة.
وقال حامل اللقب بعد الفوز "شعور عظيم، لقد قدمت أداء قويا للغاية، اليوم كان بمثابة اختبار جيد لأن دييجو كان في أفضل حال. لم يخسر أي مجموعة في ثلاثة أدوار، بالتأكيد يمكنه أن يشكل خطورة كبيرة من الخط الخلفي إذا ما منح الوقت وكنت أعرف ذلك".
وأضاف ديوكوفيتش "نزلت الملعب وفي ذهني خطة واضحة للعب وكنت أعرف ما أريد القيام به، وأعتقد أنني سيطرت على الوضع بصورة كبيرة طوال المجموعات الثلاث. ربما كان من الممكن حسم المباراة في وقت أقل قليلا".
ووضع ديوكوفيتش حدا لخطورة شوارتزمان عندما استغل كراته المنخفضة في إبعاد منافسه عن الخط الخلفي ونجح في إنقاذ ثلاث نقاط لكسر الإرسال واجهها خلال المباراة وكان تفوقه واضحا تماما وقدم أداء متميزا أسعد الجمهور.
وأشار ديوكوفيتش المتوج 16 مرة في البطولات الأربع الكبرى إن مواجهة راونيتش ستكون مختلفة حيث قال "راونيتش واحد من أطول اللاعبين قامة وأكثرهم قوة وهو أيضا يملك ضربة إرسال قوية. وأنا جاهز للصواريخ.
ونوه أنه "من العناصر المهمة (في المواجهة المقبلة) مدى قدرتي على إعادة الكرات، من الجيد رؤية ميلوش في صحة جيدة لأنه شخص رائع وصديق عزيز".
ولحق بذلك ديوكوفيتش إلى ركب المتأهلين مع نادال وفيدرير.
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