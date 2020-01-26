جريمة تهز بريطانيا.. لقي مصرعه بعد أن سجل هاتريك لفريقه

عثرت السلطات البريطانية على جثة اللاعب جوردان سينوت، البالغ من العمر 25 عاما، مملئة بجروح خطيرة، في الساعات الأولى من صباح السبت بمدينة ريتفورد.

وأكد نادي ماتلوك تاون، الذي يلعب بالدرجة السابعة في إنجلترا، خبر وفاة لاعبه، على صفحته الرسمية في تويتر، بعد أن سجل له سينوت 3 أهداف في آخر مباراة له مع الفريق.

You weren't just a footballer, you were our friend and brother. You gave us incredible memories and scored your first career hat-trick in your final game for the club.



Rest easy Jordan, we love, miss and will never forget you. pic.twitter.com/JB8ZCThCSZ — Matlock Town FC (@Matlock_TownFC) January 25, 2020

ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة بعد أن تم العثور على اللاعب فاقدا للوعي بسبب تكسير جمجمته.

Jordan knew how to hit a freekick, this goal claimed his first career hat-trick in a 5-0 win.#RIPJordanSinnott pic.twitter.com/TpF1FAPJbY — Matlock Town FC (@Matlock_TownFC) January 25, 2020

وقال المحقق في القضية إن "الحادث وقع في وقت مزدحم للغاية، ونعتقد أنه لا يزال هناك عدد من الشهود الذين لم يتقدموا بعد والذين قد يحملون معلومات حيوية بشـأن كيف فقد شاب حياته بشكل مأساوي".

وبحسب تقارير الشرطة فإن المشتبهين بهم مجموعة مكونة من 8 رجال ونساء.