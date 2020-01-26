غوارديولا: ليفربول "ساحق" وسيكون بطلا لو لعب في الدوري الإسباني أو الإيطالي

نفى المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن يكون دفاع فريقه اتسم بالضعف هذا الموسم مقارنة بما قدمه خلال السنوات القليلة الماضية، رغم تأخره بفارق 16 نقطة عن المتصدر ليفربول.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن غورديولا قوله: "هذا الفريق قدم أداءً مذهلًا خلال الموسمين الأخيرين، من الواضح أن ليفربول سيكون بطلًا للدوري الممتاز، وباستطاعته أيضًا أن يكون بطلًا لإسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا، سيكون بطلًا في أي مكان بعد 22 انتصارًا وتعادل واحد من أصل 23 مباراة".

وتابع: "في الماضي القريب، عندما فاز تشيلسي بالدوري، لم يتأهل لدوري الأبطال في الموسم التالي، ثم كرر ليستر نفس الأمر، ثم تشيلسي مرة أخرى، وعندما فزنا نحن بالدوري، استطاعنا تكرار الأمر في الموسم اللاحق".

وأضاف: "بما نملك من نقاط الآن، لو كنا في إسبانيا، كنا لنحتل مركز الوصافة بفرق نقطة أو نقطتين عن المتصدر، وفي ألمانيا وإيطاليا أيضًا، لكن ليفربول رائع، استثنائي، ساحق، علينا تقبل الأمر والتعلم منه".