أتليتيكو يواصل المعاناة ويتعادل دون أهداف مع ليجانيس

أخفق أتليتيكو مدريد في الاقتراب بشكل كبير من ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد، بعدما تعادل دون أهداف مع ليجانيس المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ونشر تقرير المباراة صحف إسبانية رسمية عديدة، حيث دخل أتليتيكو المباراة بعد الخسارة في الدوري أمام إيبار والخروج من كأس الملك أمام كولتورال ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة لكن رغم ذلك حظي المدرب دييجو سيميوني بدعم المشجعين.

ورغم ذلك لم تملك الجماهير فرصة كبيرة للشعور بالسعادة في ظل معاناة أتليتيكو في صناعة فرص خطيرة بل والاعتماد على إنقاذين رائعين من الحارس يان أوبلاك لمنع ليجانيس من التقدم.

وظهر ليجانيس بشكل أخطر في الشوط الثاني وسدد ريكيو لاعب الوسط كرة غيرت اتجاهها وجاءت أعلى المرمى بينما افتقر أتليتيكو للإبداع وظهر تأثره الواضح بغياب لاعب الوسط المؤثر كوكي.

وخاض ليجانيس الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس إيفان كويلار في الوقت بدل الضائع بسبب الإنذار الثاني عقب إهدار الوقت لكن لم ينجح أتليتيكو في استغلال ذلك.

وبقي أتليتيكو في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر الذي خسر 2-صفر أمام بلنسية يوم السبت. ويتأخر أيضا بسبع نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه ريال بلد الوليد اليوم. ويحتل أشبيلية المركز الثالث وله 38 نقطة.