وليد أزارو لاعب الأهلي المصري ينتقل إلى "الاتفاق" السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي، عن توقيع اللاعب المغربي وليد أزارو للفريق بنظام الإعارة وذلك حتى نهاسة الموسم الحالي.

وقدم أزارو من فريق الأهلي المصري، واجتاز اليوم الفحص الطبي بنجاح، حسب صحيفة "اليوم" السعودية.

📝 إدارة نادي #الاتفاق تنهي إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، وذلك بنظام الإعارة لنهاية الموسم قادماً من النادي الأهلي المصري @AlAhly pic.twitter.com/X9rU3CZNqH — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 26, 2020

ويرتبط اللاعب بعقد مدته 5 سنوات، مضى منها عامان ونصف ويتبقى مثلها.

وحسب اليوم السعودية، يبلغ وليد أزارو من العمر 21 عاما، بدأ لعب كرة القدم في فريق اتحاد ادرار الرياضي بسوس، ثم 7 سنوات في نادي الحسنى الجديد، قبل أن ينتقل للأهلي بعد أن أصبح هدافا للفريق.