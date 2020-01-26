وليد أزارو لاعب الأهلي المصري ينتقل إلى "الاتفاق" السعودي

وقدم أزارو من فريق الأهلي المصري، واجتاز اليوم الفحص الطبي بنجاح، حسب صحيفة "اليوم" السعودية.
📝 إدارة نادي #الاتفاق تنهي إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، وذلك بنظام الإعارة لنهاية الموسم قادماً من النادي الأهلي المصري @AlAhly pic.twitter.com/X9rU3CZNqH— نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 26, 2020
ويرتبط اللاعب بعقد مدته 5 سنوات، مضى منها عامان ونصف ويتبقى مثلها.
وحسب اليوم السعودية، يبلغ وليد أزارو من العمر 21 عاما، بدأ لعب كرة القدم في فريق اتحاد ادرار الرياضي بسوس، ثم 7 سنوات في نادي الحسنى الجديد، قبل أن ينتقل للأهلي بعد أن أصبح هدافا للفريق.
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