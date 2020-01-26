السيتي يستغل النقص العددي ويسحق فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

قدم مانشستر سيتي حامل اللقب أداء هجوميا قويا واستغل النقص العددي ليسحق فولهام 4- صفر في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد تسجيل جابرييل جيسوس هدفين في ثلاث دقائق من الشوط الثاني.

وانتهت مبكرا آمال فولهام في تحقيق مفاجأة في استاد الاتحاد بعد مرور أقل من ست دقائق من البداية بعد طرد القائد تيم ريم بسبب منع جيسوس من الانفراد بالمرمى داخل المنطقة.

وسجل إيلكاي جندوجان لاعب وسط ألمانيا من ركلة الجزاء قبل أن يضيف زميله برناردو سيلفا الهدف الثاني.

وأرسل فيل فودين تمريرة إلى سيلفا على حافة المنطقة وحاول اللاعب البرتغالي المراوغة قبل أن يطلق تسديدة أرضية قوية في مرمى الحارس ماريك روداك.

وواصل سيتي الضغط في الشوط الثاني وسدد البديل رحيم سترلينج كرة ارتدت من العارضة من مدى قريب بعد مرور ساعة من اللعب.

وحسم البرازيلي جيسوس تأهل سيتي لدور الستة عشر بتسجيل هدفين متتاليين ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم.