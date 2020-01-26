أهداف مباراة مانشستر يونايتد وترانمير 6-0 في كأس إنجلترا... فيديو

فاز فريق مانشستر يونايتد بـ 6 أهداف نظيفة، على فريق ترانمير روفيرز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب "برينتون بارك"، ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم أصحاب الأرض بـ 5 أهداف نظيفة، الهدف الأول جاء مبكرا في الدقيقة 10 عبر هاري ماجواير، وبعدها بثلاث دقائق تمكن ديوجو دالوت من إحراز الهدف الثاني للضيوف.

⚽️ FT: Tranmere 0-6 Manchester United #TRAMUN | United are back thanks to Ole Gunnar Solskjaer’s masterclass tactics! pic.twitter.com/RAzOjPQmgH — D9INE (@D9INE_NEXUS_F1) January 26, 2020

وفي الدقيقة 16، سجل الإنجليزي جيسي لينجارد الهدف الثالث لليونايتد والأول له هذا الموسم، ثم في الدقيقة 41، جاء الدور على المدافع فيل جونز ليحرز الهدف الرابع، وقبل نهاية الشوط سجل أنتوني مارسيال الهدف الخامس في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني من المباراة، أنهى المهاجم الشاب ماسون جرينوود مهرجان الأهداف، بالهدف السادس في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يتأهل مانشستر يونايتد لدور الـ16 بكأس إنجلترا، وسينتظر القرعة لمعرفة منافسه في الدور القادم.