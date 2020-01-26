وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في حادثة طائرة... صور وفيديو

أعلنت وسائل إعلام عالمية، منذ قليل، أن كوبي براينت أسطورة كرة السلة المعتزل توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية كاليفورنيا اليوم الأحد.

وبحسب موقع "TMZ SPORTS"، فإن "الطائرة الخاصة بكوبى براينت كانت تقله و3 آخرين إلى جانب الطيار قبل أن يتسبب حريقا فى سقوط الطائرة ووفاة كل من على متنها".

وأوضح الموقع أن السلطات تجري التحقيفات لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

We are following media reports the Kobe Bryant was among those killed in a crash of an S-76 helicopter near Calabasas, CA this morning. Initial data indicate N72EX is the aircraft involved. Data for N72EX is available at https://t.co/47EEtYA3uP pic.twitter.com/XZSFafHgmU — Flightradar24 (@flightradar24) January 26, 2020

براينت الذي توفي عن عمر 41 عاما، يعد أحد أعظم لاعبي السلة في التاريخ عموما، والـ NBA خصوصا التي توج بلقبها 5 مرات، وفاز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد مرتين رفقة المنتخب الأمريكي.

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين.