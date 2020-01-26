وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في حادثة طائرة... صور وفيديو

وبحسب موقع "TMZ SPORTS"، فإن "الطائرة الخاصة بكوبى براينت كانت تقله و3 آخرين إلى جانب الطيار قبل أن يتسبب حريقا فى سقوط الطائرة ووفاة كل من على متنها".
Damn. RIP Kobe.— Amy Dawe (@amyscarlett1510) January 26, 2020
🙏🏽😢🏀#KobeBryant #LALakers#NBA pic.twitter.com/s62FRxZy2n
وأوضح الموقع أن السلطات تجري التحقيفات لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.
We are following media reports the Kobe Bryant was among those killed in a crash of an S-76 helicopter near Calabasas, CA this morning. Initial data indicate N72EX is the aircraft involved. Data for N72EX is available at https://t.co/47EEtYA3uP pic.twitter.com/XZSFafHgmU— Flightradar24 (@flightradar24) January 26, 2020
براينت الذي توفي عن عمر 41 عاما، يعد أحد أعظم لاعبي السلة في التاريخ عموما، والـ NBA خصوصا التي توج بلقبها 5 مرات، وفاز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد مرتين رفقة المنتخب الأمريكي.
Dam The scene of Kobe helicopter crash. #RIPKobeBryant #RIPKobe #KobeBryant pic.twitter.com/XnUtmfwUfL— SphericalMakey (@MakeySpherical) January 26, 2020
وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين.
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