هدف فوز الأهلي المصري على النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على حساب النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في استاد السلام، مساء اليوم الأحد، بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الأول الوحيد عن طريق جونيور أجايي خلال الشوط الأول من اللقاء، ليقود فريقه لحصد النقاط الثلاث والتقدم إلى صدارة ترتيب المجموعة.

ويتربع الأهلي على صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، أمام النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط لكلا منهما، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال في مباراة الجولة الأخيرة بالسودان، بينما سيلعب النجم الساحلي مع بلاتينيوم في تونس.