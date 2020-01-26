أهداف مباراة نابولي ويوفنتوس (2-1) في الدوري الإيطالي... فيديو

فاز نادي نابولي الإيطالي على نظيره يوفنتوس بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو، ضمن الجولة 21 من الكالتشيو.

أحرز هدفي نابولي بيوتر زيلينسكي ولورنزو إنسيني في الدقيقتين (63، 86)، بينما أحرز هدف يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الدقيقة 90.



بهذا الفوز يرتفع رصيد نابولي لـ 27 نقطة في المركز العاشر، بينما يبقى يوفنتوس في الصدارة بـ 51 نقطة رغم الخسارة.