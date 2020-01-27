أبرز ردود أفعال نجوم الرياضة بعد فاجعة رحيل الأسطورة كوبي براينت

انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي حزنا بعد رحيل أسطورة كرة السلة العالمية كوبي براينت، والذي أعلنت وسائل إعلام الأمريكية، يوم أمس، وفاته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية كاليفورنيا.

براينت الذي توفي عن عمر 41 عاما، يعد أحد أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ عموما، والـ NBA خصوصا، البطولة التي توج بلقبها 5 مرات، وفاز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد مرتين رفقة المنتخب الأمريكي، وفضلا عن ألقابه المحلية والدولية، يتمتع كوبي براينت بشعبية كبيرة بين نجوم كرة السلة الأمريكية خصوصا ونجوم الرياضة حول العالم عموما، بسبب العلاقات الاجتماعية القوية التي تربطه بجميع نجوم الرياضة العالميين.

تسابق نجوم الرياضة لوداع الأسطورة الراحلة، فانتشرت الصور الرثائية والمنشورات الوداعية على صفحات أبرز نجوم كرة السلة العالمية، وعلى رأسهم الملك ليبرون جيمس، الذي رصدته كميرات المراقبة وهويجهش بالبكاء بعد سماعه نبأ رحيل الأسطورة، وسط مواساة مجموعة من أصدقائه، فقد كانت بين الثنائي صداقة معروفة لكونهما يعتبران من أساطير كرة السلة الأمريكية.

LeBron James and the Lakers found out about Kobe Bryant's death while on their team plane flying home from Philadelphia today after playing the Sixers last night @6abc #KobeForever #KobeRIP #KobeBryant pic.twitter.com/3XkWOGDSDj — Jeff Skversky 6abc (@JeffSkversky) January 27, 2020

​وعبر نجم كرة السلة الفرنسي توني باركرعن صدمته بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على التويتر قائلا "قلبي مصدوم من هذا النبأ. كنت أسطورة حقيقية وصديقا. ارقد بسلام".

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

​كما نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللاعب، قائلاً: "بغض النظر عن كونه واحداً من عظماء لعبة كرة السلة الحقيقين على مر التاريخ، لقد أحب عائلته كثيراً، وكان لديه طموح كبير للمستقبل"، وأضاف "خسارة بنته الجميلة جيانا تجعل هذه اللحظة أكثر مأسوية".

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

​بينما تصدر البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة نجوم كرة القدم المفجوعين برحيل الأسطورة، وكتب عبر حسابه على الانستغرام "ليس لدي كلمات... كل التعازي لعائلة كوبي وأصدقائه. كان من دواعي سروري أن ألتقي بكم ونقضي بعض الأوقات الجيدة معا".