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    فعالية لتكريم ذكرى أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في لوس أنجلوس، 26 يناير 2020

    أبرز ردود أفعال نجوم الرياضة بعد فاجعة رحيل الأسطورة كوبي براينت

    © REUTERS / Monica Almeida
    رياضة
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    انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي حزنا بعد رحيل أسطورة كرة السلة العالمية كوبي براينت، والذي أعلنت وسائل إعلام الأمريكية، يوم أمس، وفاته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية كاليفورنيا.

    براينت الذي توفي عن عمر 41 عاما، يعد أحد أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ عموما، والـ NBA خصوصا، البطولة التي توج بلقبها 5 مرات، وفاز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد مرتين رفقة المنتخب الأمريكي، وفضلا عن ألقابه المحلية والدولية، يتمتع كوبي براينت بشعبية كبيرة بين نجوم كرة السلة الأمريكية خصوصا ونجوم الرياضة حول العالم عموما، بسبب العلاقات الاجتماعية القوية التي تربطه بجميع نجوم الرياضة العالميين.

    تسابق نجوم الرياضة لوداع الأسطورة الراحلة، فانتشرت الصور الرثائية والمنشورات الوداعية على صفحات أبرز نجوم كرة السلة العالمية، وعلى رأسهم الملك ليبرون جيمس، الذي رصدته كميرات المراقبة وهويجهش بالبكاء بعد سماعه نبأ رحيل الأسطورة، وسط مواساة مجموعة من أصدقائه، فقد كانت بين الثنائي صداقة معروفة لكونهما يعتبران من أساطير كرة السلة الأمريكية.

    ​وعبر نجم كرة السلة الفرنسي توني باركرعن صدمته بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على التويتر قائلا "قلبي مصدوم من هذا النبأ. كنت أسطورة حقيقية وصديقا. ارقد بسلام".

    ​كما نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللاعب، قائلاً: "بغض النظر عن كونه واحداً من عظماء لعبة كرة السلة الحقيقين على مر التاريخ، لقد أحب عائلته كثيراً، وكان لديه طموح كبير للمستقبل"، وأضاف "خسارة بنته الجميلة جيانا تجعل هذه اللحظة أكثر مأسوية".

    ​بينما تصدر البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة نجوم كرة القدم المفجوعين برحيل الأسطورة، وكتب عبر حسابه على الانستغرام "ليس لدي كلمات... كل التعازي لعائلة كوبي وأصدقائه. كان من دواعي سروري أن ألتقي بكم ونقضي بعض الأوقات الجيدة معا".

    وتبعه كريستيانو رونالدو بتغريدة على التويتر كتب فيها "حزين للغاية لسماع خبر وفاة كوبي براينت وابنته جيانا، كوبي كان أسطورة حقيقية وملهم للجميع، أود أن أرسل التعازي لأسرته ولكل من لقى حتفه على الطائرة".

    وكتب النجم العربي محمد صلاح عبر التويتر أيضا "أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء كوبي براينت ولمن ماتوا في الحادث المريع".

    ​أما نيمار الذي تربطه ببراينت علاقة شخصية قوية فكتب "يوم حزين لنا في الرياضة، بالنسبة لنا المشجعين وخاصة بالنسبة لأصدقاء كوبي وعائلته، رحم الله قلوب عائلتك وأصدقائك".

    ونشر رواد مواقع التوصل الاجتماعي فيديو لمباراة في دوري كرة القدم الأمريكية، وقد توقفت المباراة من أجل تكريم أسطورة كرة السلة براينت، ووضع صورته على شاشة الملعب.

    وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس، نجم لوس انجليس ليكرز الحالي، رقم نجم الفريق السابق براينت كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين، وستبقى صورة كوبي خالدة في قلوب جميع عشاق كرة السلة وعشاق الرياضة عمومة، كرياضي مثالي من الصعب أن يتكرر.

     

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