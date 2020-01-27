أبرز ردود أفعال نجوم الرياضة بعد فاجعة رحيل الأسطورة كوبي براينت

براينت الذي توفي عن عمر 41 عاما، يعد أحد أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ عموما، والـ NBA خصوصا، البطولة التي توج بلقبها 5 مرات، وفاز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد مرتين رفقة المنتخب الأمريكي، وفضلا عن ألقابه المحلية والدولية، يتمتع كوبي براينت بشعبية كبيرة بين نجوم كرة السلة الأمريكية خصوصا ونجوم الرياضة حول العالم عموما، بسبب العلاقات الاجتماعية القوية التي تربطه بجميع نجوم الرياضة العالميين.
تسابق نجوم الرياضة لوداع الأسطورة الراحلة، فانتشرت الصور الرثائية والمنشورات الوداعية على صفحات أبرز نجوم كرة السلة العالمية، وعلى رأسهم الملك ليبرون جيمس، الذي رصدته كميرات المراقبة وهويجهش بالبكاء بعد سماعه نبأ رحيل الأسطورة، وسط مواساة مجموعة من أصدقائه، فقد كانت بين الثنائي صداقة معروفة لكونهما يعتبران من أساطير كرة السلة الأمريكية.
LeBron James and the Lakers found out about Kobe Bryant's death while on their team plane flying home from Philadelphia today after playing the Sixers last night @6abc #KobeForever #KobeRIP #KobeBryant pic.twitter.com/3XkWOGDSDj
— Jeff Skversky 6abc (@JeffSkversky) January 27, 2020
وعبر نجم كرة السلة الفرنسي توني باركرعن صدمته بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على التويتر قائلا "قلبي مصدوم من هذا النبأ. كنت أسطورة حقيقية وصديقا. ارقد بسلام".
I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk
— Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020
كما نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللاعب، قائلاً: "بغض النظر عن كونه واحداً من عظماء لعبة كرة السلة الحقيقين على مر التاريخ، لقد أحب عائلته كثيراً، وكان لديه طموح كبير للمستقبل"، وأضاف "خسارة بنته الجميلة جيانا تجعل هذه اللحظة أكثر مأسوية".
Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020
بينما تصدر البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة نجوم كرة القدم المفجوعين برحيل الأسطورة، وكتب عبر حسابه على الانستغرام "ليس لدي كلمات... كل التعازي لعائلة كوبي وأصدقائه. كان من دواعي سروري أن ألتقي بكم ونقضي بعض الأوقات الجيدة معا".
وتبعه كريستيانو رونالدو بتغريدة على التويتر كتب فيها "حزين للغاية لسماع خبر وفاة كوبي براينت وابنته جيانا، كوبي كان أسطورة حقيقية وملهم للجميع، أود أن أرسل التعازي لأسرته ولكل من لقى حتفه على الطائرة".
So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020
وكتب النجم العربي محمد صلاح عبر التويتر أيضا "أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء كوبي براينت ولمن ماتوا في الحادث المريع".
My heartfelt condolences go out to the families and friends of Kobe and of those who died in the terrible accident.
— Mohamed Salah (@MoSalah) January 26, 2020
أما نيمار الذي تربطه ببراينت علاقة شخصية قوية فكتب "يوم حزين لنا في الرياضة، بالنسبة لنا المشجعين وخاصة بالنسبة لأصدقاء كوبي وعائلته، رحم الله قلوب عائلتك وأصدقائك".
Dia triste pra nós dos esporte, pra nós fãs e principalmente pra família e amigos de kobe. Com suas mãos se fez lenda, obrigado por exaltar o esporte Kobe... que Deus conforte o coração de sua família e amigos 🙏🏽🖤 #ripkobebryant #24 pic.twitter.com/QPjIy7Fhou
— Neymar Jr (@neymarjr) January 26, 2020
ونشر رواد مواقع التوصل الاجتماعي فيديو لمباراة في دوري كرة القدم الأمريكية، وقد توقفت المباراة من أجل تكريم أسطورة كرة السلة براينت، ووضع صورته على شاشة الملعب.
هتافات بإسم كوبي قبل بداية مباراة البرو بول في دوري القدم الأمريكية: pic.twitter.com/b4K0vQrvFp
— كرة السلة الامريـكية (@Arabic1NBA) January 26, 2020
وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس، نجم لوس انجليس ليكرز الحالي، رقم نجم الفريق السابق براينت كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين، وستبقى صورة كوبي خالدة في قلوب جميع عشاق كرة السلة وعشاق الرياضة عمومة، كرياضي مثالي من الصعب أن يتكرر.
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