نادال يلحق بالكبار إلى دور الثمانية من بطولة ملبورن

تأهل المصنف الأول عالميا، رافائيل نادال، إلى دور الثمانية من بطولة "أستراليا المفتوحة" للتنس بعد تخطيه نظيره الأسترالي نيك كيروس بثلاث مجموعات مقابل واحدة.

وبعد أن خسر نادال أول مجموعة، نجح في تدارك الأمر والإفلات من تحدي منافسه الأسترالي نيك كيريوس، ليتأهل إلى دور الثمانية في البطولة للمرة 12 بعد فوزه، اليوم الاثنين، بنتيجة 6-3 و3-6 و7-6 و7-6.

They don't call him the world No.1 for nothing ☝️🇪🇸



After 3 hours and 38 minutes @RafaelNadal def. Nick Kyrgios 6-3 3-6 7-6(6) 7-6(4) to advance to his 12th #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/a14tlkZWKt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

وكان كيريوس نداً قوياً في مواجهة نادال، الحائز على 19 لقبا في البطولات الكبرى، في المجموعة الثانية ومعظم أوقات المجموعة الثالثة، لكن اللاعب الإسباني صاحب البنيان القوي كان يعاود التفوق دائما، بفضل لياقته العالية.

وكسر كيريوس إرسال منافسه الإسباني عندما كان الأخير يحاول حسم المباراة في المجموعة الرابعة لتمتد المجموعة إلى شوط فاصل على ملعب رود ليفر الذي امتلأ بالجمهور.

لكن المصنف الأول استعاد قوته مجددا في الشوط الحاسم وضمن الفوز بعد أن سدد كيريوس كرة أمامية في الشبكة لتنتهي المباراة بعد ثلاث ساعات و38 دقيقة، ويتأهل نادال إلى دور الثمانية ليواجه النمساوي دومينيك تيم.