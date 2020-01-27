شاهد فيديو لمروحية أسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت فور تحطمها

نشرت وكالة "أسوشيتيد برس"، لقطات فيديو للمروحية التي كانت تقل أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت وابنته، عقب دقائق من سقوطها.

وظهرت الطائرة وهي مشتعلة مع تصاعد دخان كثيف بينما تهرع سيارات الإطفاء والشرطة إلى موقع الحادث.

ولقي براينت حتفه في تحطم المروحية في مدينة كالاباساس في لوس أنغليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما.

ووفقا لما أكده مسؤولون في الشرطة الأمريكية، أن ثمانية ركاب والطيار لقوا حتفهم في الحادث.

كوبي براينت لعب طيلة مسيرته مع ليكرز بداية من عام 1996 إلى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب دوري المحترفين خمس مرات، كما حقق ذهبية الأولمبياد مع المنتخب الأمريكي في بكين 2008 ولندن 2012.