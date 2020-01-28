نهاية مسيرة رائعة... التونسية أنس جابر تودع بطولة أستراليا للتنس

وكانت أُنس صاحبة الـ25 عاما، حققت مفاجآت كبيرة في ملبورن وتفوقت على لاعبات مثل الدنماركية كارولين وزنياكي والصينية وانغ جيانغ، التي أطاحت بالأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز.
وباتت أنس جابر أول عربية تبلغ دور الثمانية في واحدة من البطولات الأربع الكبرى.
Gave it all Today🙏— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) January 28, 2020
Thank you @australianopen and everyone for all the support ❤️❤️#grinta #yallah pic.twitter.com/pgpHK6EPUc
وصعدت كينين صاحبة الـ21 عاما إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في واحدة من البطولات الكبرى وستلعب مع آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا أو التشيكية بترا كفيتوفا سعيا للوصول إلى النهائي يوم السبت.
وكسرت كينين إرسال أُنس مبكرا في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى لكن اللاعبة التونسية قاتلت بقوة وأنقذت خمس نقاط لحسم المجموعة على مدار شوطين لتؤجل انتصار المصنفة 14.
وأهدرت أُنس، المصنفة 78 عالميا، ثلاث فرص لكسر إرسال كينين في الشوط السادس من المجموعة الثانية، لينتهي اللقاء بفوز الأمريكية بمجموعتين نظيفتين وخروج التونسية من البطولة بعد مشوار مميز يستحق الثناء.
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