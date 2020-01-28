عمر السومة: إصابتي في الكتف غريبة وتحدث للمرة الأولى... فيديو

قال النجم السوري عمر السومة، مهاجم ونادي أهلي جدة السعودي إن إصابته الأخيرة بخلع في الكتف، في الدوري السعودي للمحترفين، كانت غريبة، كما أنها حدثت للمرة الأولى في مسيرته.

وأوضح السومة، خلال تصريحات صحفية "شعرت بألم قوي فور سقوطي أرضا، لكن الطبيب طمأنني بعدم وجود تمزقات، أو خطر على العظام والمفصل... أنا راض بقضاء الله، وفترة قصيرة وسأعود للملاعب بإذن الله".

وأضاف "ما حدث في لحظة هدفي الثاني أمام الرائد كان غريبا، لوجود لاعب أعاقني من الخلف، فسقطت بطريقة خاطئة، وطلبت الطبيب مباشرة".

وتابع النجم السوري: "العلاج من الإصابة، يعتمد على مدى قابلية كل جسم للاستشفاء... والعضلات المحيطة بالمفصل تحتاج إلى تقوية، حتى لا تعاودني الإصابة".

يذكر أن صحيفة "الاتحاد" الإماراتية نشرت تقريرًا أشارت فيه إلى أن المفاوضات بدأت بين نادي شباب الأهلي دبي وعدة لاعبين من آسيا من بينهم عمر السومة، من أجل الاستفادة من خدماته في مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويرغب الجهاز الفني لشباب الأهلي، في حسم صفقة المهاجم قريبًا، بهدف تسجيل اللاعب الجديد في الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، وبالتالي الاستفادة من الصفقة لدعم المنافسة على الصدارة.