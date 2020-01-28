إنتر يضم "أقوى صفقات الشتاء"

أعلن إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويمتد تعاقد اللاعب مع إنتر، لمدة أربع سنوات.

يذكر أن عقد صاحب الـ27 عاما مع توتنهام، الذي انضم إليه في 2013، كان سينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وشهد مستوى إريكسن تراجعا شديدا هذا الموسم، قبل أن ينتقل في واحدة من أكبر صفقات فترة الانتقالات الشتوية إلى الآن.