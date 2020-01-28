أهداف مباراة الزمالك ووادي دجلة 1-1 في الدوري المصري... فيديو

تقدم الزمالك بقذيفة بعيدة المدى لمصطفى محمد في الدقيقة 15، وتعادل أحمد سعيد لوادي دجلة في الدقيقة 42 بعد مواجهة متكافئة وحافلة بالندية بين الفريقين.
#وادي_دجلة يوقف إنتصارات #الزمالك بالتعادل 1/1— WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 28, 2020
تقدم #مصطفي_محمد بهدف رائع للزمالك فى الدقيقة 15 وتعادل #أحمد_سعيد للدجلاوية فى الدقيقة 42
شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT @ZSCOfficial @wadideglafc pic.twitter.com/6xq18UErvd
الزمالك واجه وادي دجلة، في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب "استاد القاهرة" الدولي، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري.
ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 14 نقطة في المركز 12.
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