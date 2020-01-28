أهداف مباراة الزمالك ووادي دجلة 1-1 في الدوري المصري... فيديو

تعادل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك مع وادي دجلة 1-1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك بقذيفة بعيدة المدى لمصطفى محمد في الدقيقة 15، وتعادل أحمد سعيد لوادي دجلة في الدقيقة 42 بعد مواجهة متكافئة وحافلة بالندية بين الفريقين.

الزمالك واجه وادي دجلة، في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب "استاد القاهرة" الدولي، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 14 نقطة في المركز 12.