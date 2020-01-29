رئيس تتارستان يستقبل الفريق الروسي الفائز في رالي داكار 2020

عقد رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الذاتية الحكم في روسيا الاتحادية اجتماعًا مع الفريق الروسي الفائز في رالي داكار الذي أقيم في السعودية، وقدم مجموعة من الهدايا والأوسمة للفائزين.

وقال مينيخانوف: "أنا سعيد بتهنئتكم على الفوز الرائع، لقد جمعتنا الروح الرياضية العالية التي لا تنتهي، ونعلم أن رالي داكار لم تكن سهلة بالنسبة لكم، والجمهورية بأكملها كانت تتابعكم، لقد راقبت النجاح لحظة بلحظة".

Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с победителями ралли-рейда «Дакар» — командой «КАМАЗ-мастер». Он поздравил ее с победой, а также вручил победителям ордена, медали и благодарственные письма.https://t.co/HlyHqsXqBI pic.twitter.com/L8ELB3nTq9 — Татар-информ (@tatar_inform) January 29, 2020

​كما أشار إلى أن الانتصار في السباقات بمثابة هدية، وأضاف: "أنتم مثال للأطفال الصغار الذين يمارسون الرياضة التقنية، وانتصاركم هو هدية قيمة، مساهمة في الاحتفال بالذكرى المئوية لجمهوريتنا والذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية".

وأقيم سباق "رالي داكار 2020" الأكثر شهرة في العالم في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 5 إلى 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.