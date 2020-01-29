تركي آل الشيخ يكشف عن أغنية جديدة للنادي الأهلي من تأليفه

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تجهيز أغنية جديدة للنادي الأهلي المصري وجماهيره في الفترة المقبلة.

ونشر تركي آل الشيخ كلمات الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" معلنا طرحها قريبا.

وفي وقت سابق، أعلن آل الشيخ عن رصد مكافأة مادية كبيرة للاعبي الأهلي لتحفيزهم قبل مواجهة الهلال السوداني بالبطولة الأفريقية لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الهلال يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتعقد موقف الأهلي في المجموعة حيث يحتاج للفوز، لضمان صدارة المجموعة الثانية والتأهل رسميا.

ويملك الأهلي في رصيده 10 نقاط فيما يأتي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بـ 9 نقاط.