مانشستر يونايتد يكشف عقوبة الجماهير المعتدية على منزل رئيسه

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة ملثمة من الجماهير أمام منزل وودوارد في شيشاير، إنجلترا مساء أمس الثلاثاء، وألقى أحد الأفراد مقذوفا حارقا تجاه البيت، في حين رددت البقية هتافات مناوئة لمدير النادي البالغ من العمر 48 عامًا.
United fans throwing flares at Ed Woodward’s house.— 🔰 UtdXclusive 🔰 (@UtdXclusive) January 28, 2020
Thoughts on this Reds?
Too far or deserved?#MUFC pic.twitter.com/ev5iro33yS
وجاء في بيان للنادي: "لقد علم نادي مانشستر يونايتد بما حدث ليلة أمس خارج منزل أحد موظفينا، ونعلم أن عالم كرة القدم سوف يتوحد وراءنا، ونعمل مع شرطة المدينة لتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم غير المبرر".
وتابع البيان
أي شخص يثبت تورطه في جريمة جنائية، أو يُكتشف أنه انتهك حرمة هذا المنزل، سيتم حظره مدى الحياة من قبل النادي"، مضيفًا أن تعبير المشجعين عن الرأي شيء، والأفعال الإجرامية وتعريض الحياة والممتلكات للخطر شيء آخر و"لا يوجد عذر لذلك.
Ed Woodward’s house in Cheshire was attacked by 20-30 Manchester United fans in balaclava’s at around 8pm tonight.— Football Tweet (@Football__Tweet) January 28, 2020
🗣 Man Utd official statement: “Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this.” pic.twitter.com/THIaG9s2hb
وترجع حالة السخط الجماهيري إلى تراجع أداء النادي، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ست نقاط عن المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، وبـ33 نقطة عن متصدر الدوري ومنافسه التاريخي ليفربول.
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