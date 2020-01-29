مانشستر يونايتد يكشف عقوبة الجماهير المعتدية على منزل رئيسه

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة ملثمة من الجماهير أمام منزل وودوارد في شيشاير، إنجلترا مساء أمس الثلاثاء، وألقى أحد الأفراد مقذوفا حارقا تجاه البيت، في حين رددت البقية هتافات مناوئة لمدير النادي البالغ من العمر 48 عامًا.

United fans throwing flares at Ed Woodward’s house.



Thoughts on this Reds?

Too far or deserved?#MUFC pic.twitter.com/ev5iro33yS — 🔰 UtdXclusive 🔰 (@UtdXclusive) January 28, 2020

​وجاء في بيان للنادي: "لقد علم نادي مانشستر يونايتد بما حدث ليلة أمس خارج منزل أحد موظفينا، ونعلم أن عالم كرة القدم سوف يتوحد وراءنا، ونعمل مع شرطة المدينة لتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم غير المبرر".

وتابع البيان

أي شخص يثبت تورطه في جريمة جنائية، أو يُكتشف أنه انتهك حرمة هذا المنزل، سيتم حظره مدى الحياة من قبل النادي"، مضيفًا أن تعبير المشجعين عن الرأي شيء، والأفعال الإجرامية وتعريض الحياة والممتلكات للخطر شيء آخر و"لا يوجد عذر لذلك.