الكشف عن سبب منع دخول مدرب الجودو صدام حسين إلى الكويت

كشف أمين صندوق اتحاد الجودو في الكويت، يوسف دلي، سبب منع دخول مدرب الجودو صدام حسين إلى البلاد.

وقال دلي في تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية، إن "ما تردد عن عدم منح تأشيرة دخول لمدرب الجودو اليمني صدام حسين بن حازب بسبب اسمه المطابق لاسم صدام حسين "غير صحيح".

وتابع أن "الأمر يتعلق بعدم وجود صلاحية في جوازه لأكثر من ستة أشهر، وهو شرط أساسي للحصول على التأشيرة معمول به في كل دول العالم".

وكان من المقرر أن يرافق ابن حازب، مدرب نادي "ثمر" الرياضي من مديرية لبعوس في يافع بمحافظة لحج في اليمن، فريقه الذي يصل إلى الكويت مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة في البطولة العربية للجودو.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن مسؤولا في الاتحاد الكويتي للجودو قدم اعتذاره عن عدم منح الجهات المعنية تأشيرة الدخول للمدرب، فيما تمت الموافقة على منح بقية أفراد الفريق تأشيرات الدخول.

وكان المدرب اليمني قد عبر عن استيائه من عدم منحه تأشيرة "بسبب اسمه"، إلا أن أمين صندوق اتحاد الجودو الكويتي نفى ما أثير من إشاعات في شأن منعه بسبب اسمه أو ارتباطه بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.