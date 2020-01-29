تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى المقرر إقامتها في الصين

آجل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بطولة العالم لعام 2020، والتي كان من المقرر إقامتها منتصف شهر مارس/ آذار المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكان من المفترض تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى خلال الفترة بين الثالث عشر والخامس عشر من مارس/ آذار، لكن الاتحاد قرر تأجيلها لمدة 12 شهرًا، بعدما طلب المشورة من منظمة الصحة العالمية ورفض عروض استضافة الحدث من قبل مدن أخرى.

وتسبب الفيروس الجديد في مقتل ما يزيد على 130 شخصًا في الصين، وأصاب الآلاف، بما في ذلك عشرات الحالات في نحو 16 دولة، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح للمرض القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية.

قالت الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان: "نصحية فريقنا الطبي، الذي كان على اتصال بمنظمة الصحة العالمية، هو أن انتشار فيروس كورونا داخل الصين وخارجها لا يزال في مستوى مقلق، ولا ينبغي لأحد الذهاب هناك ضمن أي تجمعات كبيرة يمكن تأجيلها".

وتابع: "لقد درسنا إمكانية نقل البطولة إلى دولة أخرى، ونود أن نشكر المدن التي تطوعت لاستضافتها، لكن بالنظر إلى المخاوف التي لا تزال قائمة بشأن انتشار الفيروس خارج الصين، فقد قررنا عدم اللجوء إلى هذا الخيار، الذي قد يؤدي إلى تأجيل جديد في وقت لاحق".