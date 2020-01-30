فيديو... أسطورة روما يتنكر لمشاهدة الديربي من المدرجات

قام دانييلي دي روسي أسطورة نادي روما، بالتنكر في هيئة رجل عجوز حتى يتمكن من تحقيق حلمه بمشاهدة ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو في مدرجات الدرجة الثالثة.

ونشرت الممثلة الإيطالية سارة فلبربوم زوجة دي روسي، عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو لعملية تغيير شكل زوجها من أجل دخوله إلى المدرجات دون التعرف عليه.

وقالت فلبربوم: "هذا ما يحدث عندما يقرر زوجك التسلل إلى مدرج الكورفا سود ليحقق حلمه بمشاهدة الديربي! لقد قضينا ساعات لوضع المكياج وصدمنا الأطفال، ولكنه كان سعيدا كالطفل".

View this post on Instagram A post shared by Sarah Felberbaum (@sarahfelberbaum) on Jan 29, 2020 at 4:55am PST

يذكر أن الفائز بكأس العالم، أعلن اعتزاله هذا الشهر بعد أن قضى مسيرته الكروية كاملة بقميص نادي روما منذ عام 2001 وحتى عام 2019، قبل الانتقال في يوليو/تموز 2019 إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني.