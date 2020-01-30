الأول على "إنستغرام"... رونالدو يحقق رقما قياسيا

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أول شخص يصل عدد متابعيه على "إنستغرام" إلى 200 مليون شخص.

ونشر رونالدو عبر حسابه مقطع فيديو يوثق رحلته مع كرة القدم.

وعلق الدون على الفيديو "200 مليون يا للروعة!!! شكرا لكل شخص منكم على مشاركة هذه الرحلة معي كل يوم".

يذكر أنه نحو82.4 مليون شخص يتابعون حساب رونالدو على "تويتر"، فيما يتابع حسابه على "فيسبوك" أكثر من 124.4 مليون شخص.

وفيما يخص قناة كريستيانو رونالدو الرسمية على "يوتيوب"، يصل عدد المشتركين فيها إلى ما يزيد عن 90 مليون شخص.