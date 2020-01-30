الإعلان عن أسعار تذاكر نزال نورمحمدوف وفيرغسون في الفنون القتالية المختلطة

تبدأ يوم الغد 31 يناير/ كانون الثاني، عملية بيع البطاقات الخاصة بنزال بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف والأمريكي توني فيرغسون، المقرر إجراؤه في 18 أبريل/ نيسان القادم في مدينة نيويورك الأمريكية.

وفقا للموقع المختص ببيع بطاقات هذه النزالات، سيصل سعر أغلى تذكرة للنزال إلى 11157 دولار أمريكي.

كما ستتراوح أسعار التذاكر من 195 إلى 11157 دولار أمريكي، في الوقت الذي سيتمكن فيه الأعضاء الذين يملكون عضوية في منظمة " الفنون القتالية المختلطة"، من الحصول على تذاكر بأسعار تصل إلى 92 دولار.

يذكر بأن الروسي نورمحمدوف تمكن من الفوز بـ 28 لقاء من أصل 28، دون تلقيه لأي هزيمة.

في حين يملك الأمريكي في رصيده 25 انتصارا مقابل 3 هزائم، بحسب مانقل موقع "rsport.ria" الروسي.