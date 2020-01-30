"الرقم 19" فأل خير على ليفربول

سجل ثنائية ليفربول محمد صلاح في الدقيقة (35) وأليكس أوكسليد-تشامبرلين في الدقيقة (52).
وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الـ17.
والمثير في الأمر هو ما مثله الرقم 19 لليفربول وبخاصة بعد لقائه الأخير.
ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 🔴— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2020
واجه 19 فريق ✅
هزم 19 فريق ✅
يبتعد عن المركز الثاني بـ19 نقطة ✅
اللقب الـ19 🔜 pic.twitter.com/BWVKyxwxsH
حيث خاض الفريق 19 لقاء فاز بها جميعا ملحقا الهزيمة بـ19 فريقا، كما يبتعد عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بفارق 19 نقطة.
والمثير في الأمر هو أن ليفربول يقترب من لقبه الـ19 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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