"الرقم 19" فأل خير على ليفربول

فاز فريق ليفربول، يوم أمس الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني، على نظيره وست هام يونايتد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية ليفربول محمد صلاح في الدقيقة (35) وأليكس أوكسليد-تشامبرلين في الدقيقة (52).

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الـ17.

والمثير في الأمر هو ما مثله الرقم 19 لليفربول وبخاصة بعد لقائه الأخير.

ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 🔴



واجه 19 فريق ✅

هزم 19 فريق ✅

يبتعد عن المركز الثاني بـ19 نقطة ✅

اللقب الـ19 🔜 pic.twitter.com/BWVKyxwxsH — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2020

حيث خاض الفريق 19 لقاء فاز بها جميعا ملحقا الهزيمة بـ19 فريقا، كما يبتعد عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بفارق 19 نقطة.

والمثير في الأمر هو أن ليفربول يقترب من لقبه الـ19 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.