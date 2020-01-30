روما يضم لاعب برشلونة

أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع لاعب برشلونة الشاب كارليس بيريز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل مليون يورو.

ويتضمن الاتفاق بين الناديين تفعيل الانتقال بشكل نهائي، في حال رغبة الطرفين مقابل 11 مليون يورو، كما يتضمن العقد بعد البنود الإضافية التي تصل قيمتها إلى 4.5 ملايين يورو.

وفي حال الاتفاق على إتمام انتقال اللاعب بشكل نهائي للجيالوروسي، سيمتد التعاقد حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

وقال اللاعب لموقع ناديه الجديد: "أعلم أنني أغادر ناد كبير مثل برشلونة من أجل الانضمام لناد كبير آخر هو روما. أنا سعيد حقا بهذه الخطوة".

يذكر أن خريج أكاديمية برشلونة "لاماسيا"، خاض 11 مباراة مع الفريق الأول هذا الموسم في جميع المسابقات، وسجل هدفا في الليغا ودوري الأبطال.