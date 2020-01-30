مدرب مصر: صلاح رقم 1 في قائمة المنتخب للأولمبياد

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي أنه ينوي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

وصرح غريب عبر قناة "أون سبورت" "علينا إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا، صلاح سيكون رقم 1 في القائمة، باعتباره استدعاء رسمي".

وأضاف "لكن مشاركة صلاح في الأولمبياد تبقى بيده، وترتبط أيضا بعوامل أخرى، لأن منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، تتزامن مع فترات الإعداد وبداية الدوري".

وأكد المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي "حتى الآن، أعاني من مشكلة في حراسة المرمى، لا يشارك سوى محمود جاد بصفوف إنبي، أما محمد صبحي لعب مباراة واحدة، وعمر رضوان وعمر صلاح لم يشاركا من الأساس، مما يسبب لنا قلقا".

وأوضح "يجدر الإشارة إلى أنه سيتم قيد حارسي مرمى فقط في القائمة، لذا أفضل الانتظار لشهر يونيو المقبل، وإذا لم يشارك أحد سوف أضطر لاستدعاء حارس مرمى كبير، وأؤكد سأعلن عن قراري النهائي بشأن الثلاثي الكبار لشهر يونيو المقبل".

ولفت شوقي غريب "عقدت جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة، وطلبت خوض 4 مباريات ودية ضد المنتخبات التي تأهلت للأولمبياد خلال الأجندة الدولية بشهري مارس ويونيو".

واستطرد "لقد تأهل للأولمبياد 12 منتخبا، وهم فرنسا وإسبانيا وألمانيا ورومانيا.. لديهم نجوم كبار سيشاركون في البطولة، إضافة إلى السعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا من آسيا، ومصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا إضافة إلى اليابان ونيوزلندا".

وختم غريب "لدينا عروض للعب في اليابان والإمارات وإسبانيا وكوريا الجنوبية، واستعرضت كل هذه العروض في جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة".