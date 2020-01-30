أهداف مباراة برشلونة وليجانيس 5-0 في كأس ملك إسبانيا... فيديو

والتقى الفريقان على ملعب "كامب نو"، بمنافسات دورالـ 16 لكأس ملك إسبانيا.
في البداية تقدم الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول للمباراة من تسديدة بعد تمريرة من نيلسون سيميدو.
gol del @FCBarcelona_es! lo hizo Antoine Griezmann#BarçaLeganés— Boca Jrs. Gol (@BocaJrsVideo) January 30, 2020
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vía @BocaJrsGol pic.twitter.com/WRkN8KuV63
ثم أحرز كليمنت لينجليه هدفا ثانيا للبارسا في الدقيقة 27، وجاء الهدف بعدما لعب ليونيل ميسي ركنية من الجهة اليمنى ثم سدد الفرنسي بالرأس.
segundo gol del @FCBarcelona_es! lo hizo Clément Lenglet#BarçaLeganés— Boca Jrs. Gol (@BocaJrsVideo) January 30, 2020
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vía @BocaJrsGol pic.twitter.com/NERcDiu1uO
وجاء هدف البلوجرانا الثالث عن طريق ليونيل ميسي، وسجل ليو هدفًا رائعًا بعد تمريرة من دي يونج، وراوغ الأرجنتيني لاعبي ليجانيس ثم سدد بطريقة ذكية لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة 59.
gol del @FCBarcelona_es! lo hizo Leo Messi 🐐#BarçaLeganés— Boca Jrs. Gol (@BocaJrsVideo) January 30, 2020
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vía @BocaJrsGol pic.twitter.com/531kxJ8cAX
وفي الدقيقة 78 لعب أنسو فاتي الكرة التي وصلت لليونيل ميسي، وسدد الأرجنتيني لكن ارتدت من الحارس، ثم وصلت الكرة لآرثر الذي سدد لتسكن شباك حارس ليجانيس في الدقيقة 78.
cuarto gol del @FCBarcelona_es! lo hizo Arthur #BarçaLeganés— Boca Jrs. Gol (@BocaJrsVideo) January 30, 2020
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vía @BocaJrsGol pic.twitter.com/G0VEMH9QZF
في الدقيقة 89 عاد ميسي وسجل مجددًا الهدف الثاني له والخامس للبارسا من تسديدة رائعة بعد تمريرة من راكيتيتش.
gol del @FCBarcelona_es! lo hizo Leo Messi 🐐— Boca Jrs. Gol (@BocaJrsVideo) January 30, 2020
GOLAZOO#BarçaLeganés
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vía @BocaJrsGol pic.twitter.com/kmu6sn23MS
انتهت المباراة بفوز برشلونة بخماسية دون رد ليتأهل لدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.
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