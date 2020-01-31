قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وضعت ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة قطبي الباسك... صورة

سحبت اليوم الجمعة قرعة الدور ربع النهائي في منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا بعدما ضمنت ثمانية فرق تأهلها في اليومين الماضيين.

وشهد الدور الماضي مفاجأة تمثلت بخروج نادي إشبيليا على يد نادي ميرانديس (درجة ثانية) الذي فاز عليه بثلاثة أهداف لهدف.

ووضعت القرعة فريقا برشلونة وريال مدريد في مواجهة قطبي إقليم الباسك أتلتيك بلباو وريال سوسيداد على التوالي، في حين سيلعب فالنسيا مع غرناطة وميرانديس وجها لوجه مع فياريال.

يذكر أن نظام البطولة هو إقامة مباراة واحدة تتمثل بخروج المغلوب، ومن المقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي في الخامس من فبراير/ شباط المقبل.